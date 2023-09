Sportieve crisis houdt voor Marseille aan met nederlaag tegen AS Monaco

Zaterdag, 30 september 2023 om 23:27 • Jeroen van Poppel

Olympique Marseille heeft zich zaterdagavond niet kunnen onttrekken aan de sportieve malaise. Na de kansloze nederlaag tegen Paris Saint-Germain (4-0) werd zaterdag nipt verloren van de nieuwe koploper AS Monaco: 3-2. Marseille, een van de tegenstanders van Ajax in de Europa League, heeft nu al vijf officiële duels achter elkaar niet gewonnen en staat achtste in de Ligue 1.

De Franse topper kende een zeer doelpuntrijke openingsfase, met vier doelpunten in de eerste 23 minuten. Een voorzet van Pierre-Emerick Aubameyang werd met veel fortuin binnengelopen door Iliman Ndiaye, die zo al na 31 seconden had gescoord: 0-1. Met een venijnig schot in de korte hoek maakte Maghnes Akliouche er binnen enkele minuten 1-1 van. De 1-2 kwam in de achttiende minuut op naam van Samuel Gigot, die prachtig binnenvolleerde uit een voorzet van Ndiaye.

Folarin Balogun maakte er vijf minuten later 2-2 van. De spits, die voor dertig miljoen euro werd overgenomen van Arsenal, omspeelde op de rand van het strafschopgebied een tegenstander en vuurde vernietigend binnen: 2-2. Akliouche miste korte tijd later twee goede kansen, maar maakte er in de 52ste minuut alsnog 3-2 van. Balogun legde de bal met de schouder panklaar, waarna Akliouche uit de stuit knap binnenschoot.

