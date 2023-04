Sport1: Voor één ex-Ajacied is het alweer einde verhaal bij Bayern München

Zaterdag, 22 april 2023 om 11:43 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:57

Daley Blind mag aan het eind van dit seizoen vertrekken bij Bayern München, weet Sport1. De 33-jarige verdediger beschikt over een aflopend contract en maakt geen aanspraak op een verlenging. Daarmee komt er een einde aan een kortstondig avontuur voor Blind, dat hem tot nu toe slechts 157 speelminuten in drieënhalve maand opleverde. De overige ex-Ajacieden staan wél op de nominatie om te blijven.

Blind kwam begin januari binnen bij Bayern nadat hij zijn contract bij Ajax had laten ontbinden. Duidelijk werd al snel dat de Nederlander een noodoplossing was, gezien de zware blessure van Lucas Hernandez. De Franse linksback herstelt echter spoedig en hoopt dit seizoen nog in actie te komen. Blind is intussen al derde of vierde keus en maakte zijn meeste minuten nota bene als centrumverdediger.

De enige basisplaats van de 101-voudig Oranje-international dateert van 18 februari. Toen begon Blind als linker centrale verdediger in het met 3-2 verloren uitduel tegen Borussia Mönchengladbach. Thomas Tuchel deed sinds zijn entree nog helemaal geen beroep op Blind. In alle competitiewedstrijden én het Champions League-tweeluik met Manchester City bleef de Nederlander negentig minuten op de bank.

Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui staan allen wel op de lijst van de te behouden spelers in Beieren. Hoewel De Ligt doorgaans verzekerd is van een basisplaats, komt laatstgenoemde duo een stuk minder aan spelen toe. Gravenberch kan en wil ook wel naar Liverpool, maar Bayern weigert aan een transfer mee te werken. Mazraoui uitte al wel zijn onvrede over zijn gebrek aan speeltijd, alleen liet hij nog geen vertrekwens doorschemeren.