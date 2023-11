Spoeling wordt dunner en dunner: volgende international haakt af

Vrijdag, 17 november 2023 om 11:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:37

Ook Lutsharel Geertruida heeft het kamp van Oranje verlaten, zo laat de KNVB weten. De verdediger van Feyenoord heeft vrijdag medische tests ondergaan, waaruit geconcludeerd is dat de komende interlands te vroeg komen. Geertruida raakte donderdag tijdens de training geblesseerd.

Donderdagmiddag sijpelden al berichten door over een mogelijke blessure bij Geertruida. De verdediger van Feyenoord moest de training staken, maar bleef wel bij de groep. Vrijdag is het doek dus alsnog gevallen voor hem.

De spoeling wordt daarmee dun voor bondscoach Ronald Koeman, die eerder Nathan Aké, Micky van de Ven, Matthijs de Ligt en Sven Botman al zag uitvallen. Donderdag verliet ook Jeremie Frimpong het kamp van Oranje.

Als vervanger van Frimpong riep Koeman PSV'er Jordan Teze op. De KNVB meldt dat er geen vervanger voor Geertruida komt. De selectie van het Nederlands elftal komt daarmee op 22 spelers uit.

Het afhaken van Geertruida moet ook Feyenoord zorgen baren. De Rotterdammers spelen na de interlandbreak een aantal cruciale wedstrijden. Op 28 november is Atlético Madrid de tegenstander in de Champions League, vijf dagen later komt PSV naar De Kuip.

Nederland speelt zaterdagavond tegen Ierland en neemt het dinsdag op tegen Gibraltar. Indien er één keer gewonnen wordt, is het ticket voor het EK in Duitsland volgend jaar zomer een feit. Oranje staat tweede in de poule achter koploper Frankrijk.