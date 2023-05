Spoedig vertrek bij PSV lijkt aanstaande: ‘Ik ga aanbiedingen niet meer negeren’

Maandag, 1 mei 2023 om 12:41 • Guy Habets

Érick Gutiérrez lijkt op weg naar de uitgang bij PSV. Dat blijkt uit een interview dat de middenvelder afgelopen week gaf aan Trouw. De Mexicaan is niet tevreden over zijn reserverol in Eindhoven en wil in de kracht van zijn leven graag wekelijks op het veld staan. Als hij die kans niet krijgt van trainer Ruud van Nistelrooij, zal de 27-jarige controleur komende zomer serieus luisteren naar aanbiedingen van andere clubs.

Gutiérrez maakte het leeuwendeel van de bekerfinale vanaf de reservebank mee en mocht pas in minuut 97 invallen bij PSV. Dat zit de Mexicaanse middenvelder, die vorig jaar onder Roger Schmidt nog onomstreden was, niet lekker. "Je zit op de bank, de minuten tikken weg", zegt hij tegen Trouw. "Ik schaam me als ik dan aan de warming-up begin als reserve. Ik schaam me voor mijn kinderen als ik op de bank zit. Nul minuten spelen, vijf minuten invallen. En dan kom je thuis en probeer je toch blij te zijn. Maar je kinderen komen op een leeftijd dat ze het merken als je triest bent."

Het gebrek aan speeltijd zit Guti duidelijk dwars, maar hij neemt het zijn trainer niet kwalijk. De communicatie met Van Nistelrooij over de situatie is prima, zo verzekert hij. "Ik speel niet met angst om gewisseld te worden. Ik doe mijn werk en als ze me wisselen of als ik niet speel, dan is dat de beslissing van de trainer. Dat respecteer ik. Ik heb nooit zekerheid dat ik speel, dat is ieder weekend zo."

Een vertrek komende zomer behoort dan ook tot de mogelijkheden voor de Mexicaan. Er zijn clubs die hem graag over willen nemen van PSV en daar wil Gutiérrez best over nadenken. "Ik wil niet nog een keer een jaar van mijn carrière weggooien. Het zijn uiteindelijk te veel wedstrijden dat ik niet speel. Misschien moet de club na vijf jaar zonder kampioenschap ook nieuw bloed halen. Ik heb drie tot vier serieuze aanbiedingen en ik maak niet meer de fout om die te negeren en dan op de bank te belanden. Mijn laatste jaar hier? Dat zou kunnen ja."