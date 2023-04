Spijt van vertrek bij Ajax is er niet: ‘Had hier meteen een goed gevoel’

Zaterdag, 22 april 2023 om 23:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:56

Perr Schuurs heeft het goed naar zijn zin bij Torino. De 23-jarige verdediger vertrok in de zomer van 2022 voor negen miljoen euro van Ajax naar Italië. Een van de redenen om voor Torino te kiezen, was de aanwezigheid van trainer Ivan Juric. Onder de Kroatische oefenmeester heeft Schuurs zich naar eigen zeggen tot een leider ontwikkeld.

“Ik heb voor Torino gekozen, omdat ik er meteen een goed gevoel bij had”, vertelt Schuurs bij Inside Serie A.”'Ik werd goed ontvangen tijdens de eerste ontmoeting. Torino heeft ook een goede band met de fans. Van het systeem dat de trainer speelt, kunnen de verdedigers veel leren. De trainer was voor mij één van de redenen om voor Torino te kiezen.”

Schuurs groeide bij Torino direct uit tot een onbetwiste basisspeler. Dat hij zich dit seizoen sterk heeft kunnen ontwikkelen, komt mede door de band met zijn trainer. “Verdedigers worden beter in Italië en ik wilde vooral mijn verdedigende kwaliteiten verbeteren. Het is altijd belangrijk dat een trainer voor zijn spelers zorgt en ik heb een goede relatie met de trainer. Als ik iets nodig heb kan ik altijd bij hem terecht.”

De mandekker is zich ervan bewust dat hij steeds meer een leider van het elftal is geworden. “Toen ik jong was, was ik niet echt een leider. Ik was altijd stil, deed gewoon wat ik moest doen en werkte hard. Toen ik als jeugdspeler aanvoerder werd (bij Fortuna Sittard, red.), werd ik er een stuk beter in. Nu durf ik meer tegen mijn medespelers te zeggen. Ik voel me meer een leider, maar op een andere manier dan iemand die altijd boos is op het team en veel praat.”

Schuurs ziet zichzelf ‘misschien meer als een leider die knokt en elke dag hard werkt’. “Ik doe ook extra dingen, zoals naar de sportschool gaan. Voor mij is het belangrijk om hard te werken en te laten zien wat je wil.” Met Torino staat Schuurs momenteel tiende in de Serie A. Met zijn goede spel heeft de centrumverdediger de nodige interesse gewekt. Zo meldde transfermarktexpert Gianluca Di Marzio afgelopen maandag dat Newcastle United een bod op hem voorbereidt.