Spelersgroep PSV hielp familie Thijs Slegers om huis te blijven bekostigen

In maart van dit jaar verloor Thijs Slegers op 46-jarige leeftijd de strijd tegen leukemie. Zijn weduwe Sylvia raakte daarmee niet alleen haar man kwijt, maar ook de zekerheid op behoud van hun woning in Veldhoven. Zonder Thijs' salaris zou ze die namelijk niet meer kunnen betalen. De spelersgroep van PSV besloot een helpende hand te bieden, nu blijkt uit een postuum interview met het Eindhovens Dagblad.

In de maand van Slegers' overlijden werden hij en zijn familie verrast door een bezoek van Luuk de Jong. Op dat moment zat de toenmalig perschef van de Eindhovenaren samen met oud-directeur van PSV Toon Gerbrands gebogen over de toekomstige financiën van zijn gezin.

Slegers' familie moest onbezorgd in het huis kunnen blijven wonen, zonder bijdrage van Thijs zelf. De Jong verzekerde de perschef 'dat alles goed zou komen'.

"Wij als spelersgroep gaan jullie helpen", zei de PSV-captain. "Het komt echt goed, we lossen dit samen op." Dat zorgde voor emoties bij Gerbrands, de familie Slegers, de aanwezige accountant en De Jong zelf.

Driekwart jaar later is Sylvia nog even dankbaar 'dat de puzzel werd opgelost'. "Waar vind je zoiets? Het was een heel bijzonder moment voor ons allemaal."

Ze herinnert zich haar man als een ijverige, ambitieuze man, die desondanks altijd zijn gezin op nummer één zette. "Als hij het gras aan het maaien was, was hij tegelijkertijd de vaatwasser aan het uitruimen, televisie aan het kijken en een podcast aan het luisteren. En altijd die telefoon aan het oor, hè. Je moest hem de ruimte geven om alles waar te maken, maar hij was bij ons als het moest."

Slegers kreeg eind 2020 te horen dat hij acute leukemie had. Daarvoor moest hij een stamceltransplantatie ondergaan, die aanvankelijk leek te slagen, maar achteraf bijwerkingen bleek te hebben. De naweeën van de transplantatie werden hem uiteindelijk fataal. Slegers was gedurende het merendeel van zijn carrière journalist bij Voetbal International en diende van 2015 tot aan zijn overlijden als perschef voor PSV.

