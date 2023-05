Spelersgroep pakt ‘weerloze’ Arne Slot beet en gooit hem in bubbelbad

Zondag, 14 mei 2023 om 20:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:56

De selectie van Feyenoord heeft Arne Slot van een nat pak voorzien. Kort na het binnenhalen van de zestiende landstitel betrad de trainer van de Rotterdammers de kleedkamer, waar de spelersgroep al aan het feesten was. Al vrij snel kwamen meerdere spelers op het idee om de coach op te pakken en mee te nemen naar het bubbelbad, zo blijkt uit de beelden van ESPN. Uiteindelijk door ook assistent-trainer John de Wolf erbij.

Feyenoord is zondag voor de zestiende keer in de clubhistorie kampioen van de Eredivisie geworden. De manschappen van Arne Slot hadden thuis tegen Go Ahead Eagles geen moment last van spanning en boekten een zeer comfortabele 3-0 overwinning. De doelpunten kwamen op naam van Oussama Idrissi, Santiago Giménez en Igor Paixão. De laatste keer dat Feyenoord kampioen was geworden was zes jaar geleden.