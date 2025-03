Selectie van Manchester United is onverbiddelijk over een terugkeer van Jadon Sancho

Jadon Sancho stond in de voorbijgaande weken veelvuldig in de spotlight. De Britse vleugelaanvaller wordt momenteel door Manchester United verhuurd aan Chelsea, dat een verplichte optie tot koop heeft. Over die optie tot koop is veel te doen, want Sancho keert mogelijk alsnog terug bij Manchester United, tot grote onvrede van de selectie.

Volgens de huurovereenkomst met Manchester United moet Chelsea 25 miljoen pond (30 miljoen euro) betalen om Jadon Sancho definitief over te nemen. Volgens The Athletic is er echter een speciale clausule in het contract opgenomen.

Mocht Chelsea besluiten om van het kopen van Sancho af te zien, moet het naar verluidt een bedrag van 5 miljoen pond (6 miljoen euro) overmaken ter compensatie.

De selectie van Manchester United zit echter totaal niet te wachten op een terugkeer van de 25-jarige vleugelaanvaller, zo onthult Manchester Evening News. “De spelers vinden hem niet goed genoeg voor Manchester United”, aldus de betrouwbare regionale krant.

Erik ten Hag zette Sancho achttien maanden geleden uit de selectie van the Red Devils. De spelers van de club vonden de sanctie van Ten Hag terecht. “Op persoonlijk vlak hebben de spelers niets tegen hem, maar ze vinden dat hij de intensiteit gewoon niet aankan.”

Eigenaar Sir Jim Ratcliffe zei in een interview met de BBC dat Manchester United te veel geld had betaald voor Sancho (80 miljoen euro), en dat ze hem een te hoog salaris hadden aangeboden. Alles lijkt erop dat de Engelse aanvaller niet meer welkom is op Carrington.

Zelf wil Sancho dolgraag verkassen naar Borussia Dortmund, zo maakte BILD vorige week bekend. De rechtspoot kende daar al eens twee succesvolle periodes en heeft een transferverzoek ingediend bij Chelsea.