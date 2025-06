Spelers Spanje zijn vlak voor Nations League-finale totaal ergens anders mee bezig dan met Portugal

De spelers van Spanje bereiden zich op opvallende wijze voor op de Nations League-finale tegen Portugal. Op beelden uit de Spaanse media is te zien dat de selectie van bondscoach Luis de la Fuente in de Allianz Arena kijkt naar een andere sport.

Zondagmiddag begon rond half 4 de finale van Roland Garros in Parijs. De finale van het Grand Slam-toernooi wordt gespeeld tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Italiaan Jannik Sinner. De selectie van Spanje houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Het is een spannende strijd in de Franse hoofdstad, waar het erop leek dat Sinner zonder veel problemen met de titel aan de haal zou gaan. Alcaraz heeft zich volledig teruggeknokt in de wedstrijd en de spelers kijken met spanning toe vanaf het veld in München.

Afgelopen donderdag was Spanje met 5-4 te sterk voor Frankrijk, waardoor zondagavond om 21:00 uur de finale tegen Portugal gespeeld wordt. De Spanjaarden wonnen de vorige editie van de Nations League.

De opstelling van beide landen in de Nations League finale zijn overigens ook bekend. Bij Spanje worden twee wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het duel met Frankrijk.

Opstelling Portugal: Costa; João Neves, Dias, Inácio, Mendes; Bernardo, Vitinha, Bruno; Conceição, Ronaldo, Neto.

Opstelling Spanje: Simón; Mingueza, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabián; Yamal, Oyarzabal, Williams.