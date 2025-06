Spelers op WK voor clubs klagen massaal over één ding: 'Het is niet te doen'

Veel spelers die actief zijn op het WK voor clubs in de Verenigde Staten hebben last van de hitte. Bijvoorbeeld Marcos Llorente, die zich daar tegenover Marca over uitliet. In Pasadena (Californië), waar Atlético Madrid en Paris Saint-Germain elkaar troffen, was het zondag meer dan 30 graden.

Daarnaast was er sprake van een luchtvochtigheid van zo’n zestig procent. Een hoge luchtvochtigheid zorgt ervoor dat het nog warmer aanvoelt.

Paris Saint-Germain won het duel met liefst 4-0, door doelpunten van Fabián Ruiz, Vitinha, Senny Mayulu en Lee Kang-in. Clément Lenglet kreeg bovendien een rode kaart namens Atlético.

“Het is niet te doen. Het is verschrikkelijk heet”, zei Llorente na afloop van het duel tegen Marca. “Mijn tenen deden pijn, mijn nagels deden pijn… En ik kon niet afremmen of juist op gang komen.”

“Het is ongelooflijk. Maar aangezien iedereen hier last van heeft, is het geen excuus”, aldus de verdediger, die niet de enige was die last had van de hitte.

“Het was duidelijk dat dit duel werd beïnvloed door de temperatuur”, aldus Luis Enrique, trainer van PSG. “Deze tijdstippen zijn geweldig voor het Europese publiek, maar de teams hier hebben het er heel moeilijk mee. Qua spel is het onmogelijk om in deze omstandigheden gedurende negentig minuten op een heel hoog niveau te presteren.”

Ook PSG-middenvelder Vitinha liet zich uit over het weer. “Natuurlijk is het moeilijk, voor beide teams. Voor Atlético misschien wat meer, omdat zij de bal niet veel hebben. Ik vind het namelijk lastiger om achter de bal aan te rennen dan hem te hebben met dit weer. Het is hier gewoon heel warm, ik ben ook helemaal rood. Dat maakt het moeilijk.”