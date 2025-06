Spelers Jong Oranje én Jong Finland klagen over hetzelfde probleem in EK-duel

Spelers van Jong Finland en Jong Oranje zijn in de beginfase van hun EK-duel niet te spreken over de bal. In de eerste zes minuten van de wedstrijd kreeg de arbiter van dienst al meerdere klachten naar zijn hoofd geslingerd.

"Spelers zijn allemaal niet tevreden over die ballen", stelt Ziggo Sport-commentator Brent van Ooijen in de zesde minuut. De Finse linksback, Tomas Gálvez van SC Cambuur, heeft dan net uit frustratie een bal terug richting de ballenjongen geworpen.

"Dit is al de derde keer. Dat ze zeggen: 'Jongens, die bal is niet opgepompt'. Flamingo eerder al, nu Gálvez", aldus Van Ooijen.

Klachten over de bal bleven nadien uit. Jong Oranje wist in de openingsfase nog niet te imponeren tegen de Finnen.

Overigens ging de UEFA al flink in de fout bij het tonen van de opstellingen.