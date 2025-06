Speler van Nederlands elftal moet huwelijksreis annuleren door Ronald Koeman

Kjell Scherpen heeft een streep door zijn huwelijksreis moeten zetten door zijn onverwachte oproep voor het Nederlands elftal. Dat schrijft Voetbal International vrijdagmiddag.

De 25-jarige doelman stapte op 31 mei in het huwelijksbootje. Tot een huwelijksreis kwam het niet, omdat Scherpen zich dinsdag in Zeist moest melden bij Oranje. Ronald Koeman had een nieuwe keeper nodig omdat Bart Verbruggen geblesseerd is.

VI schrijft dat Scherpen verrast was door de oproep van Koeman. De goalie zat begin 2023 voor het laatst bij de selectie van Oranje.

Scherpen kwam de afgelopen twee seizoenen op huurbasis uit voor Sturm Graz. De in Emmen geboren keeper speelde in twee jaar tijd 67 wedstrijden voor de Oostenrijkers. Scherpen miste een groot deel van vorig seizoen wegens een gescheurde kruisband.

Deze zomer keert hij weer terug bij Brighton & Hove Albion, dat hem in de zomer van 2021 voor vijf miljoen euro overnam van Ajax. Scherpen ligt nog tot medio 2027 vast bij the Seagulls.

Bij Oranje fungeert de 2,06 meter lange keeper als derde doelman nu Verbruggen geblesseerd is afgehaakt. De kans is groot dat Mark Flekken tegen Finland en Malta onder de lat staat. Koeman beschikt ook nog over Nick Olij.