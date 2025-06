Speler van FC Barcelona saboteerde bewust kampioensfeest: clubleiding woest

Marc-André ter Stegen is onderwerp van gesprek in de Spaanse media. De doelman van FC Barcelona ligt volgens Sport op ramkoers met de clubleiding, en nu blijkt uit informatie van Mundo Deportivo dat hij de planning van het kampioensfeest in de war schopte.



Ter Stegen raakte op ramkoers met Flick rondom de halve finale van de Champions League tegen Internazionale. Zijn zaakwaarnemer liet voor de return weten dat hij fit was en klaar om te spelen. Toch koos Flick voor Wojciech Szczesny.



Die keuze viel verkeerd bij Ter Stegen. In plaats van met het team mee te reizen naar Milaan, bleef hij in Barcelona trainen. En dat terwijl andere geblesseerden, zoals Jules Koundé, wél bij de groep waren. Zijn afwezigheid viel slecht in de kleedkamer. Ook de clubleiding keek met argwaan naar zijn houding. Als aanvoerder werd meer loyaliteit verwacht.



Nu blijkt uit informatie van MD, dat Ter Stegen het kampioensfeest van de club in de war heeft geschopt. Het was de bedoeling dat na de laatste thuiswedstrijd van het seizoen (het duel met Villarreal), de spelers de fans zouden toespreken.



Voor aanvoerder Ter Stegen was in dit onderdeel van de viering een grote rol weggelegd, gezien hij nog altijd aanvoerder is van de club. Op het moment suprême weigerde de Duitser, waarna de clubleiding achter de schermen woedend is geworden.



De media en de fans waren namelijk geïnformeerd dat de spelers van FC Barcelona de fans zouden toespreken. De club vindt dat de supporters een toespraak verdienden en dat ze een flater hebben geslagen bij de aanwezige media.

Financieel drukt Ter Stegen zwaar op de begroting. Barça wil zijn salaris het liefst van de loonlijst schrappen. Szczesny heeft inmiddels een contractverlenging gekregen. De Pool heeft zich volgens de club voorbeeldig gedragen. Joan García geldt als zijn toekomstige concurrent.