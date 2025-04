Speler van Bayern München onder vuur na onsportieve actie tegen Inter in minuut 96 van kwartfinale Champions League

In Italië is men niet blij met Josip Stanisic, de Kroatische verdediger van Bayern München. De 22-voudig international gaf een ballenjongen van Inter een flinke duw, nadat hij in blessuretijd weigerde de bal af te geven.

In de jacht op een gelijkmaker én verlenging toonde Stanisic zich allesbehalve geduldig. De Italiaanse ballenjongen van dienst deed er vervolgens alles aan om niet mee te werken. Als tegenreactie gaf Stanisic een flinke zet.

De ballenjongen kukelde direct van zijn stoel af, waarna de volledige bank van Inter richting Stanisic sprintte. Het daaropvolgende opstootje nam uiteindelijk ook weer behoorlijk wat tijd in beslag.

Inter-verdediger Federico Dimarco, die al gewisseld was, kreeg een gele kaart van scheidsrechter Slavko Vincic vanwege zijn reactie op Stanisic.

In gesprek met Abendzeitung München heeft Stanisic zich verontschuldigd voor zijn actie. De Kroaat toonde zelfs begrip voor de ballenjongen.

“Iedere ploeg ter wereld gaat tijdrekken om een voorsprong te verdedigen. Het was een beetje dom dat ik de ballenjongen duwde”, aldus Stanisic.

Inter was over twee wedstrijden met 4-3 te sterk voor Bayern München. De Italianen nemen het in de halve finale van de Champions League tegen FC Barcelona.