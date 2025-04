Speler van AZ kon naar Bayern München: 'Ik heb er wel over nagedacht'

Kees Smit (19) heeft in het verleden de kans gehad om bij Bayern München aan de slag te gaan. Dat vertelt de middenvelder van AZ in gesprek met de Volkskrant. Smit ziet het echter niet zitten om op jonge leeftijd naar het buitenland te vertrekken.

Waar Smit dit seizoen zijn doorbraak beleeft in Alkmaar, had hij nu ook in de jeugdopleiding van Bayern München kunnen spelen. “Ik heb er wel heel even over nagedacht. Maar ik zit hier goed, je ziet bij andere jongens dat ze het vaak moeilijk hebben als ze al jong naar het buitenland gaan.”

“Ik vind het lekker met familie en vrienden in de buurt. Thuis hoef ik niet zo veel te doen. Maar ik denk wel dat ik het zou redden in mijn eentje in het buitenland, dat ik me wel vermaak. Ik heb mijn rijbewijs en kan mijn eigen potje koken”, aldus Smit.

Bij AZ ligt de jeugdinternational nog vast tot medio 2028. Smit heeft een duidelijk carrièreplan voor ogen. Zijn grootste droom is om ooit bij FC Barcelona te spelen.

Smit is benieuwd of het gaat lukken. “Ik weet niet of dat realistisch is, dat ligt aan de komende jaren. Ze spelen nu weer echt geweldig, mooi voetbal. Je zal daartussen mogen spelen...”

Tot dusver speelde Smit 23 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van AZ. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en twee assists.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Smit op zo’n 2 miljoen euro, al laat AZ het talent voor dat bedrag logischerwijs niet vertrekken.