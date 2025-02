Ajax krijgt grote klap: speler raakt geblesseerd en kan niet voor camera staan

Wout Weghorst heeft een blessure opgelopen tijdens het Eredivisie-duel tussen Fortuna Sittard en Ajax (0-2). De spits maakte de negentig minuten vol, maar na afloop van de wedstrijd meldt verslaggever Cristian Willaert van ESPN dat hij door een voetblessure niet voor de camera kan verschijnen.

“We hadden graag met Weghorst willen spreken, maar die kan niet naar de camera komen omdat hij geblesseerd is aan zijn voet. Dat kan een lelijke streep door de rekening zijn voor Francesco Farioli”, zo vertelt Willaert.

Ajax boekte zondagmiddag een cruciale overwinning in de Eredivisie. Op bezoek bij Fortuna Sittard wist de ploeg van trainer Francesco Farioli op een zeer slecht veld met 0-2 te winnen dankzij een doelpunt en assist van Weghorst. Invaller Christian Rasmussen maakte de tweede treffer.

In de 66ste minuut maakte Shawn Adewoye hands in de zestien in een duel met Weghorst, waarna arbiter Dennis Higler de bal - na het bekijken van de videobeelden - op de stip legde. Steven Berghuis miste de penalty, maar in de rebound kon hij met een kopbal wel de alerte Weghorst bereiken. De spits tikte van dichtbij de 0-1 binnen.

Vervolgens stak Weghorst in de blessuretijd Rasmussen nog weg. Die had een vrije doorgang naar het vijandige doel en rondde vervolgens op koelbloedige wijze af: 0-2.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de ernst van de voetklachten is. Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd gaat Farioli ook kort in op de blessure die Weghorst heeft opgelopen.

“Hij werd hard geraakt op zijn voet, dus dat moeten we checken. Hij heeft veel pijn”, aldus de Italiaanse keuzeheer.