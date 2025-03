Speler van Ajax begrijpt kritiek op zijn hoge salaris: 'Terwijl ik niet eens speel'

Amourricho van Axel Dongen snapt eventuele kritiek van fans op zijn salaris bij Ajax, zo laat hij weten in het programma Kick ‘t Met van Ziggo Sport. De twintigjarige aanvaller van de Amsterdammers verdient naar verluidt bijna een miljoen euro per jaar, maar een echte doorbraak in het eerste elftal blijft vooralsnog uit.

Volgens de informatie van Capology strijkt Van Axel Dongen, die een contract tot medio 2027 heeft, een bruto jaarsalaris van circa 840.000 euro op. Hij krijgt regelmatig kritiek te verwerken, want mede door het vele blessureleed heeft hij nog niet voor een doorbraak in Ajax 1 kunnen zorgen. Bij Ziggo Sport reageert hij op de kritieken.

“Wat ik sowieso altijd in mijn hoofd heb: internet is niet echt”, zo begint Van Axel Dongen. “Mensen kunnen van alles op het internet zetten, maar dat is niet echt. Mensen mogen hun mening geven over mijn salaris, maar ik kan er ook niks aan doen. Het is niet zo dat ik een nepblessure heb.”

“Mensen zien gewoon dat jij veel geld krijgt door ‘niets’ te doen. Kijk, er is een reden dat je een bepaald salaris krijgt. Ik zie het zo: een club geeft jou op een moment een contract voor een aantal jaar vanwege jouw potentie.”

“Ik doe er ook alles aan om fit te zijn en de fans te geven wat ze willen”, vervolgt de talentvolle aanvaller. “Maar het loopt nou eenmaal niet zo. Mensen moeten ook niet alles geloven wat er op het internet staat. De club betaalt jou voor wat de club denkt dat jouw potentie waard is. Op het moment dat ik het contract kreeg, dacht Ajax dat ik een bepaalde waarde vertegenwoordigde.”

“Ik voel geen extra bewijsdrang door de perceptie die gecreëerd is rond mij. Uiteindelijk speel ik ook voor die mensen. Als ik volgend jaar drie keer scoor in de ArenA tegen Feyenoord, dan zeggen diezelfde mensen dat ze van me houden.”

“Dus ik neem het ook niemand kwalijk als er kritiek is”, besluit Van Axel Dongen. “Ik zou ook zo denken als fan: hij verdient zoveel geld maar hij speelt niet eens. Hoe kan dat? Ik neem het niemand kwalijk. Het is normaal dat er zo gedacht wordt.”