Speler trekt beerput open: ‘Je kon bij Ajax zien dat er iets mis is met Steijn’

Mohamed Daramy haalt genadeloos uit naar Maurice Steijn. De 22-jarige aanvaller draaide afgelopen zomer de volledige voorbereiding mee bij Ajax, maar wist zich geen moment in de kijker te spelen bij Steijn. "Je kon zien dat er iets mis was met de coach. Er was geen plan", aldus Daramy tegenover het Deense Tipsbladet.

Daramy keerde medio vorig jaar terug bij Ajax, dat de Deen een seizoen had uitgeleend aan FC Kopenhagen. Daramy was vastberaden om voor zijn kans te vechten in Amsterdam, maar kreeg al snel het gevoel dat het zinloos was. Op 11 augustus verkocht Ajax de aanvaller voor twaalf miljoen euro aan Stade Reims.

Dat bedrag was even hoog als Ajax in 2021 aan Kopenhagen betaalde om Daramy over te nemen. Zowel met Erik ten Hag als later met Steijn voelde de buitenspeler geen klik. "De coaches hadden de dingen beter kunnen zeggen zoals ze waren", zegt Daramy.

"Het was heel erg van: 'Je doet het goed en je moet gewoon doorgaan', maar toch speelde ik niet. Ze hadden directer kunnen zijn en zeggen: 'Hij is beter dan jij, dus daarom kiezen we voor hem.'"

"Het was nep, denk ik", oordeelt Daramy hard. "Het is wat het is en het kan gebeuren. Zo is de voetbalwereld nu eenmaal. Het is iets dat ik mee kan nemen en waarvan ik kan leren. Je kunt niet alleen van de goede dingen iets leren."

Daramy blikt terug op afgelopen zomer, toen hij te maken kreeg met Steijn. "Vanaf het begin heb ik weinig gesproken met die coach", aldus de vleugelspits. "Je kon zien dat er iets mis was met de coach. Er was niet echt een plan, denk ik."

Steijn had vanaf het eerste moment geen plannen met Daramy. "Ik wilde mezelf dolgraag laten zien, maar ik voelde in de voorbereiding dat er voor mij niets inzat. Ik had geen goed gevoel bij de coach. Later werd hij ook ontslagen."

Al vanaf het eerste moment lag Steijn slecht bij Ajax, schetst Daramy. "Ik had het gevoel dat hij veel dingen probeerde te veranderen. Ik denk dat er niet veel mensen waren die hem mochten. Dat veroorzaakte wat problemen."

