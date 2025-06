Speler Spanje loopt in de rust al direct naar Cristiano Ronaldo voor shirtwissel in catacomben

Het shirt van Cristiano Ronaldo is een gewild verzamelitem, zo blijkt uit de beelden van de Nations League-finale tussen Portugal en Spanje. Laatstgenoemd land ging de rust in met een 1-2 voorsprong, en richting de catacomben werd de Portugese superster direct om zijn shirt gevraagd.

Net voor de kleedkamers in de Allianz Arena in München liep Nico Williams naar Ronaldo toe. De Portugees werd gevraagd zijn shirt af te staan. Op beelden die rondgaan op social media is te zien dat beide spelers inderdaad hun shirts uittrekken en uitwisselen voor het binnenlopen van de kleedkamer.