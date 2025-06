Koeman weigert gewisselde speler Nederlands elftal publiekelijk af te vallen

Jan Paul van Hecke maakte zaterdag geen geweldige indruk tijden Finland - Nederland (0-2) in Helsinki. De centrumverdediger van Brighton & Hove Albion werd al na een helft gewisseld door bondscoach Ronald Koeman en lijkt dinsdag tegen Malta niet te starten.

Koeman gaat maandag op de persconferentie voorafgaand aan Malta-thuis in op de vraag of Van Hecke een tweede kans krijgt in de Euroborg. ''Of beoordeel je een speler op één helft?'', wil verslaggever Pascal Kamperman van ESPN weten.

''Het is niet zo dat als hij niet zou spelen, dat dat te maken heeft zijn helft. Want hij was voor het eerst wat slordig in een aantal verdedigende momenten. Maar dat is geen reden om iemand niet te laten spelen. Hij zeker niet'', zo benadrukt Koeman.

Kamperman maakt uit de woorden van Koeman op dat Van Hecke op een reserverol moet rekenen. ''Dat zeg jij'', luidt het diplomatieke antwoord van de bondscoach van het Nederlands elftal, die voor even terugkeert in de Euroborg.

Van Hecke vormt al enige tijd samen met Virgil van Dijk het hart van de defensie van Oranje. De Zeeuwse verdediger staat inmiddels op vijf interlands na zijn debuut in september 2024.

De verslaggever wil voorts weten hoe Koeman zijn spelers fris houdt. ''Als je daar als coach over twijfelt, moet je een aantal wissels aanbrengen. Ik zeg niet dat ik daarover twijfel...als'', laat de bondscoach zich niet in de kaarten kijken wat betreft de opstelling van Oranje.

''We hebben vanochtend (maandagochtend, red.) getraind. En dat zag er goed uit. Ik had niet het idee dat spelers niet fris zijn of niet willen. Op dat ze niet klaar zijn. En de opstelling is dinsdag voor iedereen duidelijk'', aldus Koeman.