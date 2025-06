Speler Jong Oranje verschijnt vol ongeloof voor camera: 'Het is schandalig, het kan niet'

Devyne Rensch baalt flink na de uitglijder van Jong Oranje tegen Jong Denemarken (1-2) op het EK in Slowakije. De rechtsbenige verdediger van het elftal van bondscoach Michael Reiziger neemt na afloop zelfs het woord 'schandalig' in de mond.

Rensch gaat bij Ziggo Sport in op de vraag waarom Jong Oranje niet vijf of zes goals maakte. ''Ik weet het niet. Ik heb geen woorden'', verzucht de rechtsback na enig nadenken.

''We hebben heel veel kansen gehad. En ook geen kleine kansen. Als je ze niet benut, weet je dat het heel lastig is. En dan krijg je hem tegen.... Ik heb geen woorden, ik weet het niet'', aldus de flink teleurgestelde Rensch.

De jeugdinternational weet hoe belangrijk de afsluitende groepswedstrijd tegen Jong Oekraïne zal zijn aankomende woensdag. ''Het is nog niet over. Maar hoe we het weggeven en bepaalde slordigheden hebben, is drie keer niks. Dat weten we ook.''

''Het is schandalig en het kan niet. In de kwalificatieronde was het heel leuk en aardig, maar hier is het gewoon... We creëren wel, maar ze gaan er niet in. Het is gewoon drie keer niks. Het is echt schandalig'', herhaalt de balende Rensch.

Verslaggever Sam van Royen houdt tot slot tegen Rensch aan dat het klasse is dat hij ondanks de gevoelige nederlaag voor de camera is verschenen. ''Succes met het verwerken en we zien je snel weer hier.''

Rensch had in beide groepsduels tot dusver een basisplaats bij Jong Oranje. De verwachting is dat de voormalig Ajacied ook woensdag zal starten tegen Jong Oekraïne.