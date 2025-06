Speler Jong Oranje trekt boetekleed aan na valse start op EK: ‘Slapen heb ik niet gedaan, misschien een uurtje’

Noah Ohio heeft lang wakker gelegen van zijn gemiste kansen in het tweede groepsduel van Jong Oranje tegen Jong Denemarken op het EK in Slowakije. Dat vertelt de spits in gesprek met ESPN.

Van een valse start konden we na het eerste groepsduel met Finland (2-2) al wel spreken, maar na de verliespartij tegen Denemarken (1-2) is het alarmfase één bij de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. Tegen de Denen wilde de bal er met name in de tweede helft maar niet in, en dat neemt Ohio zich zeker kwalijk.

“Het gaat nu oké met me, ik mag niet langer dan één dag in het rouwmoment zijn”, begint Ohio tegenover ESPN. “Slapen heb ik niet gedaan vannacht, misschien een uurtje of zo. Het was niet best.”

Ohio was tegen Denemarken de speler die de meeste kansen om zeep hielp. De ene nog groter dan de ander. “Maar ik ben wel een jongen die vertrouwen heeft in het proces. Het gaat natuurlijk om het scoren, maar ook wat je moet doen om te kunnen scoren. Alleen het belangrijkste detail ontbrak zondag. Dat is balen.”

“Of ik me daarover schuldig voel? Zeker. Daar denk ik ook aan. Zeker omdat Michael Reiziger een lastige keuze heeft moeten maken op deze positie. Ik waardeer zijn keuze voor mij heel erg en dat wil je dan ook terugbetalen.” De afgelopen dagen ontstonden er in Nederland al steeds meer geluiden dat Reiziger had moeten kiezen voor Mexx Meerdink, maar de spits van AZ werd thuisgelaten.

“Iedereen gaat ook vragen aan hem (Reiziger, red.) stellen daarover”, vervolgt Ohio. “Als ik er drie in had geschoten, was dat niet gebeurd. Ik snap de twijfels bij iedereen als ik niet lever. Maar ik wil Reiziger terugbetalen voor het vertrouwen dat hij in mij heeft. En ik wil natuurlijk het team verder helpen.”

Voor Jong Oranje is er nog altijd een kans op het bereiken van de kwartfinale. Dan zal er woensdag wel koste wat het kost moeten worden gewonnen van Oekraïne, dat momenteel twee punten meer heeft. Denemarken is met zes punten al zeker van de knock-outfase.