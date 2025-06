Speler Ajax voedt geruchten over zomers vertrek: 'Ik voel me klaar voor een stap'

Kenneth Taylor baalt er nog steeds van dat Ajax ondanks een sterk seizoen met lege handen achterbleef. Extra pijnlijk voor de middenvelder, omdat de kans groot is dat hij de nummer twee in de Eredivisie deze zomer inruilt voor een Europese topcompetitie.

Taylor rept in een uitgebreid interview met Voetbal International over een 'revanchejaar'. ''Ajax is ook gewoon mijn club, als supporter is het dan klote als het niet goed gaat. Ik weet nu al, als ik ooit in het buitenland speel, zal ik Ajax blijven volgen. Dan ben ik blij als Ajax wint, en ben ik chagrijnig als Ajax verliest.''

De middenvelder (23) steekt niet onder stoelen of banken dat hij serieus nadenkt over een nieuwe stap in zijn loopbaan. ''Ik voel me klaar voor een stap, maar ik realiseer me wel, dat áls ik naar het buitenland ga, ik echt uit mijn comfortzone ga. Want Ajax is echt een tweede thuis voor me'', benadrukt Taylor.

De jonge Ajacied staart zich echter niet blind op een buitenlands avontuur. ''Als er niets moois komt, en eerlijk: er zijn niet zó veel clubs die ik mooier vind dan Ajax, dan blijf ik gewoon hier. Dan zou ik hier zomaar mijn hele leven kunnen blijven en dat zou ik niet eens erg vinden.''

Aan de andere kant is Taylor ook eerlijk: hij heeft ambities als voetballer. ''Wat ik ook heel mooi zou vinden, is ooit weer terugkomen bij Ajax, zoals Davy Klaassen, Daley Blind, noem allemaal maar op. Dat lijkt me geweldig, ook daarom is het top als je op een goede manier weggaat.''

Journalist Gianluca Di Marzio van Sky Italia meldde vorige maand dat Napoli serieus in de markt was voor Taylor. Zaakwaarnemers van de middenvelder waren aanwezig bij de kampioenswedstrijd van Napoli tegen Genoa (2-0).

Ajax verlangt 25 à 30 miljoen euro voor Taylor, die de gehele jeugdopleiding doorliep en tot op heden tot 165 optredens in de hoofdmacht kwam. Daarin liet hij 34 goals en 23 assists noteren.