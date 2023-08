Speeltijd lonkt voor Malacia na wegvallen belangrijkste concurrent

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 08:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:00

Erik ten Hag kan bij Manchester United voorlopig niet beschikken over Luke Shaw. De verdediger heeft een spierblessure opgelopen, zo meldt onder meer The Athletic. De blessure van Shaw betekent goed nieuws voor Tyrell Malacia. De Nederlander ziet zijn belangrijkste concurrent wegvallen op de linksbackpositie en mag plots hopen op speeltijd.

Het is nog niet bekend hoe lang Shaw uit de roulatie is. Manchester United onderzoekt momenteel de ernst van de blessure. De hoop is dat hij enkele weken niet inzetbaar is, al wordt niet uitgesloten dat hij enkele maanden moet missen. Malacia zal niet meteen de vervanger zijn van Shaw, daar ook hij momenteel in de lappenmand zit.

De Nederlander raakte eind vorig seizoen geblesseerd en moest de gehele voorbereiding aan zijn neus voorbij laten gaan. Lisandro Martínez is een van de kandidaten om de linksbackpositie in te vullen. Ten Hag moet dan wel op zoek naar een oplossing voor het centrum, daar de Argentijn doorgaans een vast koppel vormt met Raphaël Varane in het hart van de defensie.

Ook voor Gareth Southgate betekent de blessure van Shaw slecht nieuws. De bondscoach van de Engelse nationale ploeg krijgt na John Stones en Tyorne Mings de derde defensieve afzegging. Engeland neemt het op 9 september op tegen Oekraïne in de EK-kwalificatiecyclus. Drie dagen later speelt de ploeg van Southgate een vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland.