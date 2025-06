Speelt Dylan Vente ook komend seizoen in de Eredivisie? 'Ze zien hem als een interessante optie'

Dylan Vente is mogelijk ook komend seizoen te bewonderen in de Eredivisie. De 26-jarige spits werd het afgelopen seizoen door PEC Zwolle gehuurd van Hibernian, en keert deze zomer in principe terug naar Schotland. SC Heerenveen ziet hem echter als een ‘interessante optie’, volgens Voetbal International.

Vente, voorheen in Nederland actief bij Feyenoord, RKC Waalwijk en Roda JC Kerkrade, kwam afgelopen jaargang dus op huurbasis uit voor PEC. Daar beleefde hij een topseizoen.

De aanvaller was in de Eredivisie liefst dertien keer trefzeker, waarmee hij als vijfde op de topscorerslijst eindigde. Alleen Troy Parrott, Luuk de Jong, Igor Paixão en Sem Steijn maakten meer goals.

Deze zomer keert Vente terug bij Hibernian, waar hij nog een contract tot medio 2026 heeft. De ploeg eindigde afgelopen seizoen als derde in de Schotse competitie.

Het is mogelijk dat Vente echter volgend jaar opnieuw te bewonderen is in de Eredivisie. Voetbal International weet dat Heerenveen hem ‘als een interessante optie ziet voor de spitspositie’.

De Friezen zijn namelijk op zoek naar een versterking voor die positie. Dimitris Rallis en huurling Milos Lukovic zijn namelijk vertrokken. Rallis maakt de overstap naar Jagiellonia Bialystok, terwijl Lukovic terugkeert naar zijn werkgever RC Strasbourg.

Ion Nicolaescu is er nog wel. Maar omdat zijn contract volgend jaar afloopt, is het mogelijk dat ook hij deze zomer vertrekt, zodat Heerenveen nog wat aan hem verdient.