Speel gratis mee met Unibet’s Golden Goal op Nederland-Oostenrijk en win 20.000!

Het Nederlands elftal sluit de poulefase van EURO 2024 dinsdag af tegen Oostenrijk. Bij winst is Oranje verzekerd van de achtste finale op het EK en kan zelfs de eerste plaats in de groep veroverd worden. De ontmoeting met de Oostenrijkers in Berlijn begint om 18:00 uur.

Als voetballiefhebber kun je bij deze wedstrijd op EURO 2024 tot maximaal 10.000 euro winnen. Het enige wat je hoeft te doen is het juist voorspellen van de eerste doelpuntenmaker, en in welke minuut dat gebeurt. Weet jij alles van Nederland en Oostenrijk en denk jij te weten wie als eerste toeslaat?

Wacht niet te lang en geef je voorspelling door. Er staat aan het eind van de rit een hele mooie prijs te wachten. Mochten er meerdere winnaars zijn, dan wordt het prijzengeld eerlijk verdeeld. Deze Golden Goal is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van 24 jaar en ouder en is gratis.

Log nu in bij Unibet en speel 'Golden Goal'!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Nederland - Oostenrijk Winst Nederland Gelijkspel Winst Oostenrijk Stem Nederland - Oostenrijk Winst Nederland 100% Gelijkspel 0% Winst Oostenrijk 0% Totaal aantal stemmen: 1 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties