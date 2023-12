‘Spectaculaire ruildeal’ moet Donyell Malen winterse toptransfer opleveren

Donderdag, 7 december 2023 om 07:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:07

Borussia Dortmund zet in op een terugkeer van Jadon Sancho, zo meldt BILD. De Engelsman, die al maanden bij Manchester United in onmin leeft met manager Erik ten Hag, moet betrokken worden in een ‘spectaculaire ruildeal’ met Donyell Malen. De Oranje-international kan in dat geval de omgekeerde weg bewandelen.

Sancho werd in de zomer van 2021 voor 85 miljoen euro door Manchester overgenomen van Dortmund. Bij de Engelse recordkampioen kon hij echter zijn stempel niet drukken. Begin september zei Ten Hag op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Arsenal (3-1 verlies) dat Sancho niet hard genoeg trainde.

De aanvaller meldde zich daarna op social media en betichtte de manager van liegen. Sancho weigert zijn excuses aan te bieden en is sindsdien verbannen uit de selectie van the Mancunians.

Volgens BILD behoort een terugkeer van Sancho naar BVB nu tot de mogelijkheden. Een ruildeal met Malen, die wordt begeerd door Ten Hag, kan naar verluidt uitkomst bieden. De 24-jarige Nederlander stapte onlangs over naar makelaarskantoor SEG, dat door de Duitse topclub als duidelijk signaal wordt gezien.

Zaakwaarnemer Maikel Stevens zou Malen komende winter aan een transfer naar de Premier League moeten helpen. Stevens was afgelopen zomer al betrokken bij de overgang van Rasmus Højlund van Atalanta naar United en behartigt ook de belangen van Ten Hag.

BILD bevestigt het eerdere nieuws van Sky Sport dat Dortmund op zijn minst de dertig miljoen euro die PSV in 2021 voor de aanvaller ontving, wil terugverdienen bij een vertrek. Het idee is dat Sancho eerst een half jaar wordt gehuurd van United.

Het grootste struikelblok lijkt vooralsnog het exorbitante salaris dat Sancho bij the Mancunians opstrijkt. De 23-voudig international van Engeland verdient 350.000 pond, omgerekend zo'n 410.000 euro, per week in Manchester. Om een terugkeer naar Dortmund daadwerkelijk te realiseren, moet hij bereid zijn om flink salaris in te leveren.