Spectaculair grote zege bij Brighton geeft gigaboost aan kans op handhaving

Maandag, 8 mei 2023 om 20:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:30

Everton leek na zeven duels op rij zonder winst dood en begraven in de Premier League, maar the Toffees richtten zich maandagavond op. De ploeg van Sean Dyche behaalde een zeer verrassende 1-5 overwinning bij nummer zeven Brighton & Hove Albion en klimt zo uit de degradatiezone naar plek zestien.

Bij Brighton ontbrak Joël Veltman voor de tweede keer op rij vanwege een spierblessure. Slechts 34 seconden had Everton nodig om de score te openen in het Amex Stadium. Dominic Calvert-Lewin gaf laag voor op Abdoulaye Doucouré, die kon intikken: 0-1. De Frans-Malinese spits bood zich na een klein half uur spelen opnieuw goed aan, om ditmaal een voorzet van Dwight McNeil binnen te volleren: 0-2. Een ongelukkig eigen doelpunt van Brighton-keeper Jason Steele, die een lage voorzet van McNeil in eigen doel werkte, bracht een klinkende 0-3 ruststand op het scorebord.

Brighton drong na rust zeer nadrukkelijk aan, maar wist lange tijd geen doorbraak te forceren. Everton besliste het in minuut 76 via McNeil, die koelbloedig zijn tegenstander én keeper Steele in één beweging uitkapte en kon intikken: 0-4. Een intikker van Alexis Mac Allister bracht drie minuut later ook Brighton op het scorebord: 1-4. Diep in blessuretijd zette McNeil de kroon op de avond voor Everton door de bal schitterend in de korte kruising te jassen: 1-5.

Everton verschaft zichzelf met de klinkende zege voor even wat lucht, maar de strijd tegen degradatie zal tot het eind van het seizoen razend spannend blijven in de Premier League. Leicester City, Leeds United en Nottingham Forest staan slechts twee punten achter Everton, dat nog nooit degradeerde. Southampton staat stijf onderaan en lijkt in ieder geval te gaan afdalen naar de Championship.