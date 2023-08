Speciale constructie in contract Ter Stegen moet Cancelo naar Barça leiden

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 09:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:36

FC Barcelona nadert een akkoord met Marc-André ter Stegen over een verlenging van zijn contract, schrijft Marca. De doelman, die nog vastligt tot medio 2025, moet zijn handtekening zetten onder een contract dat hem straks tot medio 2028 aan de club verbindt. Een speciale constructie met het salaris moet voorkomen dat Barcelona in de problemen komt met de Financial Fair Play-regels.

Deze week vond er een ontmoeting plaats tussen het management van Ter Stegen en directeuren Mateu Alemany en Deco. Marca schrijft dat alle betrokken partijen een akkoord hebben bereikt. Volgens Fabrizio Romano is het nog niet zo ver, maar bevinden de onderhandelingen zich in een 'vergevorderd stadium'. Barcelona wil Ter Stegen langdurig vastleggen. Praktisch tot het einde van zijn carrière, zo klinkt het.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Afgelopen seizoen was doorslaggevend, zo weet Marca. De directie van Barcelona liep al langer met het plan om Ter Stegen langdurig aan de club te verbinden en raakte na het behaalde kampioenschap van afgelopen jaargang volledig overtuigd. De contractverlenging moet de ultieme beloning zijn voor de belangrijke rol die Ter Stegen heeft gespeeld sinds hij in 2014 bij de club terechtkwam. Door Xavi werd hij onlangs al benoemd tot een van de vier aanvoerders.

Financial Fair Play

Als aanvoerder heeft Ter Stegen besloten een belangrijke gebaar te maken richting de club middels een speciale salarisconstructie. De doelman stelt het geld uit dat hem in de eerste twee seizoenen is beloofd, om het salaris in de laatste jaren te verhogen. Die salarisverlaging stelt Barcelona in staat om Fair Play te genereren en deze zomer toe te slaan op de transfermarkt. Als belangrijkste doelwit wordt João Cancelo genoemd.