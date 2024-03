Spartak Moskou gaat disciplinaire maatregelen nemen tegen Quincy Promes

Spartak Moskou gaat disciplinaire maatregelen nemen tegen Quincy Promes, zo laat de club weten in een officieel statement. De aanvaller bevindt zich nog altijd in de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij volgens Russische media wordt vastgehouden op verdenking van betrokkenheid bij een verkeersongeluk.

Donderdagochtend werd Promes geweigerd bij de grenscontrole in de Verenigde Arabische Emiraten. De aanvaller van Spartak verbleef daar afgelopen maand onder meer vanwege het trainingskamp dat zijn club afwerkte ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat voor Spartak zaterdag begint.

Wat de exacte reden van de ontzegging van toegang tot de vlucht was, was tot donderdag onbekend. Wel wisten de Russische media te melden dat Promes in ieder geval niet geweigerd werd vanwege zijn recente veroordelingen in Nederland.

Promes zou betrokken zijn geweest bij een verkeersongeval in Dubai, waarna hij gevlucht zou zijn. Daarmee werd bevestigd dat de aanhouding van de aanvaller losstaat van zijn veroordelingen in Nederland.

Onlangs werd bekend dat de buitenspeler van Spartak Moskou veroordeeld werd tot zes jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij de invoer van ruim 1.350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Promes kreeg in juni 2023 bovendien al 1,5 jaar celstraf voor het neersteken van een neef tijdens een familiefeest in Abcoude.

Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Rusland, waardoor hij niet gearresteerd kan worden binnen diens landsgrenzen. Sinds augustus 2023 bestaat er echter wél een geldig uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten.

Deze aanhouding zou er dus toe kunnen leiden dat Promes uiteindelijk naar Nederland komt. Volgens de NOS is Nederland momenteel in gesprek met de Verenigde Arabische Emiraten over een uitlevering.

Reactie Spartak

"Promes zal de wedstrijd tegen Zenit missen. De voetballer is nog steeds in VAE. De club onderhoudt contact met hem en verschaft de benodigde assistentie om de omstandigheden op te lossen, waardoor het hem niet was toegestaan om op tijd naar Sint-Petersburg te vliegen."

"Gezien het feit dat Promes om persoonlijke redenen niet deel zal nemen aan de wedstrijd, zal de club disciplinaire maatregelen tegen hem nemen bij zijn terugkeer in Rusland." Wanneer Promes terugkeert, is dus nog onbekend. Spartak neemt het zaterdag zonder Promes op tegen Zenit Sint-Petersburg.

