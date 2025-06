Sparta-spits Tobias Lauritsen gaat Eredivisie vrijwel zeker verlaten

Het heeft er alle schijn van dat Tobias Lauritsen komend seizoen niet meer op de Nederlandse velden is te bewonderen. Sparta Rotterdam wil graag verkopen en de Noor heeft over buitenlandse interesse niet te klagen, weet Voetbal International.

Lauritsen maakte in de zomer van 2022 de overstap van Odd Grenland naar Sparta. In Rotterdam groeide hij snel uit bepalende speler en de 'kapstok' kwam tot 38 goals en 16 assists in 107 wedstrijden.

Dat Sparta een verkoop ziet zitten, heeft alles te maken met het feit dat de 27-jarige Noor een contract heeft tot medio 2026. Een verlenging lijkt er niet in te zitten, waardoor de Kasteelheren deze zomer moeten verkopen om een substantieel bedrag aan hem over te houden.

De nummer twaalf van het afgelopen Eredivisie-seizoen wil Lauritsen echter niet zomaar van de hand doen. De Spangenaren willen een 'fors bedrag' ontvangen, weet Voetbal International.

Júbilo Iwata is een van de clubs die Lauritsen graag wil contracteren en is bereid te betalen, al is het onduidelijk aan welk bedrag Sparta denkt. De Japanners hebben zich gemeld bij zowel Sparta als Lauritsen.

Naast Júbilo Iwata zijn er ook meerdere clubs uit het Championship gecharmeerd van Lauritsen. Oxford United, Millwall en Hull City willen hem graag binnenhengelen, al lijkt de interesse van de Japanners momenteel veruit het concreetst.

Bij Júbilo Iwata zou Lauritsen samenspelen met Jan Van den Bergh. De aanvoerder van NAC wilde de kans om in Japan te voetballen niet laten liggen en de 30-jarige Belg heeft reeds een contract ondertekend bij de nummer zes van het tweede Japanse niveau.