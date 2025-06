Joël Drommel twijfelt over stap van PSV naar Sparta, dat andere kandidaat polst

Sparta Rotterdam zag Nick Olij onlangs een meerjarig contract tekenen bij PSV. Trainer Maurice Steijn is dus op zoek naar een adequate vervanger onder de lat. Sparta richt volgens De Telegraaf de pijlen op een doelman uit de Eredivisie.

De Rotterdammers denken aan het binnenhalen van Jasper Schendelaar, die nog een seizoen vastligt bij PEC Zwolle. De doelman (24) is inmiddels op de hoogte van de belangstelling van Sparta, dat circa een miljoen euro voor hem moet neerleggen.

Sparta was in eerste instantie bAezig met de komst van Joël Drommel. De reservedoelman van PSV aarzelt echter over een transfer richting Spangen, waardoor Sparta doorschakelt naar Schendelaar.

Er is nog niet definitief een streep gezet door de naam van Drommel. Sparta overweegt een huurdeal en geen definitieve transfer van de doelman die nog twee seizoen aan PSV is verbonden.

Schendelaar genoot net als Olij zijn jeugdopleiding bij AZ. Het is een keeper met meevoetballende kwaliteiten, waardoor Sparta en Steijn zijn komst wel zien zitten.

Sparta heeft ruimte om te investeren na de uitgaande transfers van Mike Eerdhuijzen (1,3 miljoen euro naar FC Utrecht) en Olij (drie miljoen euro naar PSV). Daarnaast wil PSV Marvin Young overnemen, al is een eerste bod van drie miljoen afgeslagen. De verwachting is dat Sparta akkoord gaat met een bedrag van vijf miljoen euro.

De leiding in Rotterdam-West verwacht tevens dat Joshua Kitolano en Tobias Lauritsen deze zomer vertrekken. Aan de andere kant is Jens Toornstra dicht bij een overgang naar Sparta en wordt gesproken met Excelsior over een deal voor Lance Duijvestijn.