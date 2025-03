Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben zaterdagavond de punten gedeeld op Het Kasteel. De bezoekers kwamen na rust op voorsprong via een goal van Olivier Aertssen, maar zagen Sparta langszij komen Eerder op de avond zagen de clubs hoe NEC uitliep, nadat de Nijmegenaren knap met 0-1 wonnen op bezoek bij FC Utrecht.

Onderin de Eredivisie is het bloedstollend spannend: Heracles Almelo, PEC, Sparta en Willem II hopen de degradatieplay-offs te zien ontlopen, maar zitten in de problemen. De vier ploegen zitten binnen drie punten van elkaar, met Heracles als hoogst geklasseerde op 27 punten.

In de negentiende minuut kreeg PEC een grote kans via Dylan Mbayo, die Sherel Floranus in stelling bracht. De ex-Spartaan schoot echter van vijf meter hoog over. Daarna leek Shunsuke Mito namens Sparta op weg naar de openingstreffer. De aanvaller stormde op het doel van PEC af, maar stuitte op Jasper Schendelaar. Beide ploegen creëerden weinig kansen.

Mito en Mike Eerdhuijzen werden door trainer Maurice Steijn in de kleedkamer achtergelaten en vervangen door Joel Ideho en Teo Quintero. Quintero lette niet op toen Ideho hem probeerde te bereiken. Olivier Aertssen pikte de bal op en schoof deze in de verre hoek om Zwolle na slechts drie minuten in de tweede helft op voorsprong te brengen.

Tobias Lauritsen maakte razendsnel de 1-1. Mitchell van Bergen snoepte de bal af van een klungelende Anselmo Garcia MacNulty. De Spartaan wist met een hoge voorzet, die bijna in het doel plofte, Lauritsen te bereiken. De spits van Sparta hoefde de bal slechts aan te raken.

Quintero, die bij de 1-0 nog de schlemiel was, versierde in de 59e minuut een strafschop, maar scheidsrechter Rob Dieperink werd door de VAR naar het scherm geroepen. Op advies van Robin Hensgens werd de penalty toch niet gegeven.

In de 88e minuut ging PEC er bijna alsnog met de volle buit vandoor. Davy van den Berg raakte de lat en vervolgens de vingertoppen van Nick Olij. Het slotoffensief werd door beide ploegen ingezet, die de punten hard nodig hebben. Er werd niet echter niet meer gescoord.