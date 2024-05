Sparta dankt Olij en gaat na zege op Heerenveen als nummer acht de play-offs in

Sparta Rotterdam heeft de laatste competitiewedstrijd winnend besloten. Door een uitblinkende Nick Olij en twee treffers in de tweede helft bleken de Spartanen uiteindelijk net te sterk voor sc Heerenveen: 2-1. Sparta gaat als nummer acht de play-offs in, Heerenveen eindigt als elfde.

Bij Sparta ontbrak Mike Eerdhuijzen in de basisopstelling. Zijn plek werd ingenomen door Tijs Velthuis. Aan Friese kant werden Charlie Webster en Syb van Ottele een basplekje gegund. Dat ging ten koste van Simon Olsson en Thom Haye.

Het was voor Sparta aan Olij te danken dat de Friezen in het eerste bedrijf niet de voorsprong pakten. Op een goede inzet van Webster had de doelman, die een plekje bemachtigde in de voorselectie van het Nederlands elftal, een stijlvolle redding in huis.

Ook op een inzet van Pelle van Amersfoort had Olij een meer dan prima redding in huis, terwijl Espen van Ee zijn poging rakelings naast de verkeerde kant van de paal zag vliegen.

Direct na rust greep Olij weer goed in, weer op een inzet van Van Amersfoort, ditmaal een kopbal. Vervolgens zag de doelman toe hoe zijn elftal na een klein uur spelen de voorsprong pakte.

En dat was een prima doelpunt van de Rotterdammers. Na een aanval over links deed Camiel Neghli in de zestien alles goed en rondde hij uit de draai knap af in de verre hoek: 0-1.

Een verdubbeling van de marge liet niet lang op zich wachten. Na een prima demarrage en dito schaarbeweging aan de linkerkant trok Djevencio van der Kust de bal voor, waar Tobias Lauritsen vogelvrij stond en de bal met het linkerbeen heerlijk in de bovenhoek knalde: 2-0.

In de absolute slotfase deed sc Heerenveen via een kopbal van Pawel Bochniewicz nog wat terug, maar het zou niet meer voldoende blijken voor een resultaat: 2-1.

