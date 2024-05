‘Spanning tussen Kylian Mbappé en Paris Saint-Germain stijgt naar kookpunt’

De toekomst van Kylian Mbappé staat al een tijdje vast, daar alles wijst op een transfer naar Real Madrid. Maar tussen de Franse spits en zijn toekomstige ex-club Paris Saint-Germain botert het totaal niet, schrijft L'Équipe. De twee partijen zouden de oorlog hebben verklaard.

Aanleiding is een aanzienlijk bedrag dat Mbappé nog tegoed heeft van Paris Saint-Germain. L'Équipe onthult dat nadat de speler afgelopen februari zijn voornemen had uitgesproken om te vertrekken, Nasser Al-Khelaïfi een gedeeltelijke schorsing beval van de sterspeler.

Mbappé bleef basisspeler in de grote wedstrijden, maar werd door Luis Enrique meermaals vroegtijdig naar de kant gehaald. De aanvaller is ervan overtuigd dat de Spaanse coach voorbijging aan zijn sportieve belangen.

Al-Khelaïfi zou Enrique de opdracht hebben gegeven om Mbappé wat minder te laten spelen. Maar daar blijft het niet bij. Volgens L'Équipe heeft Mbappé zijn salaris over de maand april nog niet ontvangen, evenals een bonus die hem was beloofd in zijn contract.

Die bonus had in februari uitbetaald moeten worden. Ondertussen kreeg Mbappé wel de beroemde loyaliteitsbonus van 80 miljoen euro met de bedoeling Real Madrid ervan te overtuigen dat hij zou blijven en deze op de een of andere manier terug te betalen.

Mbappé weigert het bedrag echter terug te betalen en dus voert PSG een offensief om het geld alsnog toe te komen door het salaris in te houden, aangezien het maandsalaris en de bonus van februari rond de 80 miljoen ligt, gelijk aan de loyaliteitsbonus.

Het management van Mbappé eist nu dat PSG het geld betaalt. De Franse grootmacht verdedigt zich door te stellen dat de aanvaller zijn verplichtingen van afgelopen zomer niet is nagekomen. De advocaten van beide partijen zijn daardoor verwikkeld geraakt in een juridische strijd die dreigt voort te slepen.

