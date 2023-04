Spanning in Süper Lig helemaal terug na kapitale blunder Sérgio Oliveira

Zondag, 30 april 2023 om 20:08 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:59

Besiktas heeft de stadsderby tegen Galatasaray in winst weten om te zetten: 3-1. Mauro Icardi zette de bezoekers nog wel op voorsprong, maar treffers van Romain Saïss, Amir Hadziahmetovic en Vincent Aboubakar bleken te machtig voor Cim Bom. Door de nederlaag van Galatasaray bedraagt de voorsprong van de ploeg van trainer Okan Buruk op naaste achtervolger Fenerbahçe slechts drie punten. Besiktas staat na zijn zege steviger derde en heeft vijf punten minder dan Galatasaray.

Milot Rashica gaf met een gevaarlijke voorzet een eerste waarschuwing af aan Besiktas, dat in de twintigste minuut alsnog de openingstreffer moest slikken. Een snelle voorzet van Rashica kwam perfect voor de voeten van Icardi, die Besiktas-doelman Mert Günok met een hoog schot kansloos liet: 0-1. Besiktas probeerde de schade snel te repareren en kwam meermaals dichtbij. Zo kopte Saïss naast en probeerde ook Cenk Tosun het tevergeefs met het hoofd, Tien minuten voor tijd was de gelijkmaker daar. Een hoekschop van Arthur Masuaku kwam op het hoofd van Saïss, die dit keer wel doel trof met een kopbal: 1-1. In het restant van de eerste helft werden beide ploegen niet echt gevaarlijk meer.

Aboubakar kreeg de eerste kans van de tweede helft op zijn naam. De Kameroener zag zijn kopbal echter net naast gaan. De spits kreeg ogenblikken later zijn volgende kans. Dit keer kwam moest hij zijn meerdere erkennen in Galatasaray-doelman Fernando Muslera. De fans van Besiktas hoefden echter niet lang te treuren. Drie minuten na de meest recente kans voor Aboubakar kwam de thuisploeg op voorsprong en daar ging een grote fout van Sergio Oliveira aan vooraf. De Portugees stond niet op te letten, waardoor de rode loper werd uitgerold voor Hadziahmetovic. De Bosniër bleef koelbloedig en schoot de 2-1 tegen de touwen.

Galatasaray moest dus in de achtervolging, maar kwam er aanvallend amper aan te pas. Nicolò Zaniolo probeerde het nog wel met een schot, dat geblokkeerd kon worden door de defensie van Besiktas. Nadat een schot van Keren Aktürkoglu naast ging, maakte Besiktas aan de andere kant een einde aan alle spanning. Aboubakar snelde in blessuretijd met een fraaie schaar langs Victor Nelsson, die vervolgens zag dat Muslera geen kans maakte op de pegel van de goaltjesdief: 3-1.

