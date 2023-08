Spannende dagen in Eindhoven: Bakayoko krijgt er optie in Engeland bij

Maandag, 28 augustus 2023 om 20:43 • Noel Korteweg

Johan Bakayoko heeft er een optie bijgekregen in Engeland, zo meldt Fabrizio Romano maandagavond. De twintigjarige rechtsbuiten van PSV staat namelijk ook op de lijst van Brentford. De Londenaren ‘overwegen’ een poging te gaan wagen voor Bakayoko, die ook in de nadrukkelijke belangstelling staat van onder meer Burnley. Bradley Barcola staat eveneens op het lijstje van Brentford.

Het aantal Premier League-clubs dat geïnteresseerd is in Bakayoko wordt zo groter en groter. Naast Burnley en Brentford zouden ook Everton en Crystal Palace de ontwikkelingen rond de buitenspeler nauwlettend in de gaten houden, terwijl ook Paris Saint-Germain overweegt om hem naar de club te halen. De Fransen komen spoedig met een verhoogd bod op de Belgische international. In januari waren les Parisiens bereid om ongeveer vijftien miljoen euro te betalen.

PSG verzendt het aanbod na het belangrijke Champions League-duel met Rangers van woensdagavond, zo klonk het eerder. Burnley deed onlangs al een bod van twintig miljoen euro op Bakayoko. Die aanbieding werd onmiddellijk geweigerd door PSV, dat Bakayoko volgens de berichtgeving van onder meer De Telegraaf niet voor minder dan dertig miljoen euro plus bonussen laat gaan. De Eindhovenaren stellen zich volgens de laatste berichtgeving hard op in de onderhandelingen en de kans dat Bakayoko vertrekt wordt steeds kleiner, daar de transfermarkt aanstaande donderdagavond om 00:00 sluit.

Mocht Bakayoko de overstap naar het buitenland maken, dan heeft PSV in ieder geval al wel een vervanger op het oog. Hirving Lozano staat bovenaan het verlanglijstje en de Mexicaan heeft zelf ook oren naar een terugkeer in Eindhoven. Napoli wenst volgens het Eindhovens Dagblad vijftien miljoen euro te ontvangen voor de vleugelspeler.