Spanje maakt sterke selectie bekend voor duel met Nederlands elftal: slechts één speler van Real Madrid

Net als Nederland heeft ook Spanje de definitieve selectie voor het tweeluik in de kwartfinale van de Nations League bekendgemaakt. Dean Huijsen werd naar verluidt in de gaten gehouden door bondscoach Luis de la Fuente, maar hij heeft de schifting niet overleefd.

Het Nederlands elftal en Spanje treffen elkaar komende donderdag 20 maart in Rotterdam voor de heenwedstrijd van de kwartfinale in de Nations League, waarna de return op zondag 23 maart volgt in Valencia.

FC Barcelona is hofleverancier van de Spaanse nationale ploeg met liefst zeven spelers: Lamine Yamal, Iñigo Martínez, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Pedri, Marc Casadó en Ferran Torres zijn allen opgenomen.

Real Madrid levert alleen Raúl Asencio aan de ploeg van De la Fuente, terwijl de bondscoach bij Atlético Madrid alleen Robin Le Normand wegplukt. Huijsen (Bournemouth) werd nadrukkelijk gevolgd door de keuzeheer, maar hij moet door de stevige concurrentie nog langer wachten op zijn plek in la Selección.

Definitieve selectie Spanje

Doel: David Raya (Arsenal), Álex Remiro (Real Sociedad), Unai Simón (Athletic Club),

Verdediging: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Óscar Mingueza (Celta de Vigo), Robin Le Normand (Atlético Madrid), Pau Cubarsí, Íñigo Martínez (beiden Barcelona), Raúl Asencio (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea).

Middenveld: Martin Zubimendi (Real Sociedad), Marc Casadó, Pedri (beiden Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal), Álex Baena (VIllarreal).

Aanval: Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo (allen Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino, Ayoze Pérez (beiden Villarreal), Álvaro Morata (Galatasaray), Bryan Zaragoza (Osasuna), Samu Aghehowa (FC Porto), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).