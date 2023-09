Spanje kent absoluut geen genade voor Georgië; Lamine Yamal scoort bij debuut

Spanje heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om een ticket voor het EK van 2024. In Tbilisi was la Selección met maar liefst 1-7 te sterk voor Georgië. Álvaro Morata was verantwoordelijk voor een hattrick namens zijn land. Lamine Yamal viel in en werd zo de jongste debutant ooit namens Spanje. Hij wist zijn debuut te verzilveren met een treffer. Ook Dani Olmo, Nico Williams en Solomon Kvirkvelia (eigen doelpunt) scoorden namens de bezoekers. Voor Georgië was Giorgi Chakvetadze trefzeker.

Bij Georgië begon de kersverse Ajax-aankoop Georges Mikautadze aan de aftrap. Hij werd voorin vergezeld door onder meer Khvicha Kvaratskhelia. De sterspeler van Napoli startte zoals gebruikelijk als linkervleugelaanvaller. Guram Kashia droeg de aanvoerdersband namens de thuisploeg. De oud-Vitessenaar is inmiddels 36 jaar oud en speelde tegen Spanje zijn 105e interland vrijdagavond.

Spanje begon met onder meer Rodri, Aymeric Laporte, Marco Asensio en Olmo in de basis. Laatstgenoemde kreeg na negen minuten spelen een levensgrote kans op de 0-1, maar hij schoot huizenhoog over. In de 22e minuut wist Spanje dan toch op voorsprong te komen. Morata kopte een vroege voorzet van Asensio via de grond tegen de touwen: 0-1. Na de eerste treffer van Spanje was de ploeg van manager José Luis De La Fuente helemaal los. In de 28e minuut gleed Solomon Kvirkvelia de 0-2 in eigen doel en Fabián Ruiz maakte er luttele minuten later al 0-3 van. Hij kreeg de bal echter in buitenspelpositie en zag zijn doelpunt afgekeurd worden.

Spanje liet het er niet bij zitten en breidde nog voor rust de voorsprong met twee doelpunten uit. Olmo schoot knap raak en Morata maakte zijn tweede van de avond na een geweldig lopende aanval van de bezoekers. Het zat desalniettemin niet alleen maar mee bij Spanje, voor rust moesten Olmo en Asensio zich met een blessure laten vervangen door Yamal en Williams. Yamal is nu met zijn 16 jaar en 55 dagen oud de jongste speler die ooit voor de nationale ploeg van Spanje uitkwam. Hij pakt dat record af van Gavi, die zijn debuut maakte met 17 jaar en 62 dagen oud.

Na de rust begon Georgië aan een ware remontada. Via Chakvetadze kwam de thuisploeg in de 49e minuut terug tot 1-4. Hij schoot de bal van dichtbij op doelman Unai Simón af, die zich verslikte in de poging en de bal zo onder zich door zag rollen. De poging om terug te komen in het duel was echter van korte duur. Morata werd na 64 minuten spelen alleen op de doelman afgestuurd en wist op eenvoudige wijze zijn hattrick compleet te maken: 1-5. Williams deed enkele minuten later ook een duit in het zakje. De 21-jarige vleugelspeler dribbelde naar binnen en schoot door de benen van de keeper raak: 1-6.

Williams kwam een paar minuten later weer door over de linkerkant en trok de bal strak voor. De voorzet ging aan iedereen voorbij, waardoor Yamal de bal kon binnenschieten: 1-7. Hij is naast de jongste debutant nu dus ook de jongste doelpuntenmaker ooit namens Spanje. Spanje heeft nu zes punten na drie wedstrijden en staat tweede in poule A. Schotland staat eerste met twaalf punten uit vier duels. Zij komen later op vrijdag in actie tegen Cyprus.