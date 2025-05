Spanjaarden reageren woedend onder controversiële foto van FC Barcelona-speler Iñigo Martínez

Iñigo Martínez heeft stof doen opwaaien met een foto op sociale media. De verdediger werd onlangs kampioen met FC Barcelona en vierde het feestje uitbundig. Martínez deelde een foto van zichzelf op de feestbus met de Catalaanse onafhankelijkheidsvlag ('estelada'), wat tot woede heeft geleid bij Spanjaarden.

Catalonië wil al eeuwenlang onafhankelijk bestaan van Spanje, tot dusver zonder succes. Catalanen distantiëren zich daardoor van Spanje. Buiten Catalonië wordt de regio 'gewoon' als onderdeel van Spanje beschouwd.

Martínez is geboren in Baskenland, een regio in het noorden van Spanje die, net als Catalonië, een eigen identiteit en taal heeft, maar onderdeel is van Spanje. Martínez speelde voor de twee grootste clubs in die regio, Athletic Club en Real Sociedad, voor hij naar Barcelona verhuisde.

Martínez deelde een foto van zichzelf met de Catalaanse vlag in de hand. Zijn bijschrift luidt: 'VISCA CATALUNYA', oftewel 'leve Catalonië'. Het is een term die vaak wordt gebruikt door Catalanen en spelers van Barcelona.

Onder de post van Martínez wordt de Spaanse voetbalbond RFEF veelvuldig getagd met het verzoek om Martínez niet langer op te roepen voor het nationale team. De 34-jarige verdediger heeft 21 caps achter zijn naam staan.

"Hij mag nooit meer worden opgeroepen", luidt één van de vele reacties. "Iedereen mag denken wat hij wil, maar zijn gedachten zijn niet verenigbaar met het verdedigen van het nationale team."

"Hopelijk is dit de laatste keer dat we je in het nationale team hebben gezien", deelt een ander een foto van Martínez in het nationale shirt. Martínez was er overigens wegens een (vermeende) blessure niet bij tegen het Nederlands elftal in maart. Zijn afzegging leidde snel tot verbazing en argwaan, want de Bask herstelde bij Barcelona razendsnel van zijn blessure.

"Als dit land een beetje fatsoen had, zou Iñigo Martínez het shirt van het nationale team nooit meer dragen", en "Ik zal nooit een nationaal team steunen waarin iemand speelt die zijn land viert met een estelada", zijn twee andere voorbeelden.

Ook in Spaanse media zijn de acties van Martínez onderwerp van gesprek. Zo typeert El Confidencial het vlaggenzwaaien van Martínez als 'controversieel' en herinnert El Desmarque zijn lezers eraan dat Martínez al onder vuur lag na zijn afzegging tegen Oranje. "Zo wordt de controverse verder aangewakkerd."