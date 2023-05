Spalletti vecht tegen de tranen en draagt titel Napoli op aan overleden broer

Vrijdag, 5 mei 2023 om 08:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:09

Luciano Spalletti is trots op het feit dat Napoli voor de derde keer in de clubhistorie kampioen van Italië is geworden. Op bezoek bij Udinese volstond een 1-1 gelijkspel voor i Partenopei om de Scudetto veilig te stellen. Spalletti kon zijn emoties na afloop niet bedwingen en droeg de titel op aan de supporters, de spelers en zijn vier jaar geleden overleden broer.

“Het probleem voor degenen die gewend zijn hard te werken zoals ik doe, is dat we moeite hebben om volledig van overwinningen te genieten. Er is altijd meer werk te verrichten, dus de vreugde is vluchtig," vertelde Spalletti voor de camera DAZN toen hij erop werd gewezen dat hij niet al te enthousiast leek.

Luciano Spalletti’s brother Marcello died four years ago. Here’s the scudetto coach cracking up while dedicating this title to Marcello pic.twitter.com/O35t2TVQ1v — Siavoush Fallahi (@SiavoushF) May 4, 2023

"De supporters zien glimlachen en blij zijn, zorgt voor de grootste ontroering bij mij. Zij zijn degenen die hun geluk doorgeven”, vervolgde Spalletti. “Het was zwaar om naar dit moment toe te werken, want je voelt het verlangen van een hele stad op je schouders. Er zijn mensen die zich door moeilijke fases in hun leven worstelen, door dit moment. Die mensen verdienen deze vreugde.”

Spalletti kreeg ook de vraag aan wie hij de titel in de Serie A opdroeg. “Ik draag hem op aan de spelers, die deze vreugde verdienen. En natuurlijk de supporters, Napoli, deze is voor jou! Ik draag hem op aan iedereen bij de club en ook aan mijn dochter Matilde en de rest van mijn familie die me altijd steunt en pusht. Aan mijn vrienden en mijn broer Marcello”, zo sloot de Italiaanse oefenmeester met betraande ogen af.