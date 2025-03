Spaanse supporters maken walgelijk spandoek met daarop doodsbedreiging

Supporters van Espanyol hebben zaterdag een spandoek ontvouwd met daarop een doodsbedreiging aan het adres van scheidsrechter Carlos del Cerro Grande. De Spaanse scheidsrechtersbond heeft aangekondigd juridische stappen te ondernemen.

Buiten het RCDE Stadium werd voorafgaand aan de wedstrijd Espanyol - Atlético Madrid een spandoek van twee bij twee meter aan een hek gehangen met daarop een portret van Del Cerro Grande. De arbiter kreeg een vizier op zijn hoofd gericht, met de begeleidende tekst: "Gezocht: Carlos Del Cerdo Grande."

De aanhang van Espanyol is boos op Del Cerdo Grande vanwege de rol die de arbiter als VAR speelde bij de wedstrijd tegen Real Mallorca. Het duel ging met 2-1 verloren voor Espanyol nadat Mallorca diep in blessuretijd een penalty opnieuw mocht nemen.

Het Spaanse arbitragekorps ligt dit seizoen zwaar onder vuur, zoals in zoveel Europese voetballanden. De Spaanse scheidsrechtersbond bijt in een verklaring van zich af. "Dit zijn onaanvaardbare uitingen", staat te lezen in het statement.

"De professionele scheidsrechters spreken hun krachtigste veroordeling uit over deze onaanvaardbare uitingen. Wij zijn van mening dat deze situatie een direct gevolg is van het toenemende verbale geweld dat we ervaren vanuit bepaalde sectoren in de samenleving en van veel belangrijke spelers in de voetbalwereld."

De arbiters luiden de noodklok. "In plaats van de spanningen te verminderen, lijkt het publieke debat dit soort gedrag zelfs aan te moedigen, waardoor er een steeds vijandiger klimaat ontstaat ten opzichte van de scheidsrechters."