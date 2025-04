Spaanse pers ziet na Arsenal - Paris Saint-Germain nieuwe kandidaat voor Ballon d’Or

Paris Saint-Germain maakte dinsdagavond indruk door Arsenal in het Emirates Stadium met 0-1 te verslaan in de eerste halve finale van de Champions League. Ousmane Dembélé was de grote man met de winnende treffer en kan rekenen op de nodige complimenten.

“Dembélé, het nieuwste meesterwerk van Luis Enrique en mogelijke winnaar van de Ballon d'Or: kan iemand hem verslaan?”, zo kopt Marca woensdagochtend. De Spaanse krant ziet dat Dembélé sinds zijn vertrek bij FC Barcelona een ware transformatie is ondergaan.

“Nooit eerder had Ousmane Dembélé zulke statistieken en zoveel aanzien binnen een club. Hij is nu een voorbeeld geworden voor velen, en dat is voornamelijk toe te schrijven aan Luis Enrique, die hem het vertrouwen heeft gegeven.”

Dembélé kan uiterst indrukwekkende cijfers overleggen dit seizoen. In 45 officiële optredens scoorde hij maar liefst 33 keer. Ook leverde hij 12 assists af. Bovendien is de Fransman nog altijd in de race voor een historische treble voor PSG.

De Parijzenaren hebben de landstitel namelijk al in de tas en zijn nog in de race voor de Champions League en de Coupe de France. Op 24 mei speelt het de bekerfinale tegen Stade Reims. Het feit dat Dembélé in al die competities nog actief is, maakt hem een waardige kandidaat voor de Ballon d’Or, aldus Marca.

“Dembélé is momenteel topscorer van de Ligue 1 en in de Champions League maakte hij bovendien al acht doelpunten. Dat is evenveel als het record van een PSG-speler, dat op naam staat van Kylian Mbappé.”

Volgens de Spaanse krant heeft Dembélé voornamelijk concurrentie uit Spanje. Lamine Yamal, Pedri en Raphinha zijn tot dusver andere goede kanshebbers voor de Ballon d’Or. Mohamed Salah zou door zijn vroege uitschakeling met Liverpool in de Champions League wat gedaald zijn in de peilingen.