Spaanse media wijzen massaal naar Frenkie de Jong na titel voor Barcelona

Maandag, 15 mei 2023 om 11:34 • Guy Habets

De Spaanse media zijn na het kampioenschap van Barcelona, dat zondagavond binnen werd gehaald door de stadsderby bij Espanyol met 2-4 te winnen, lyrisch over Frenkie de Jong. De middenvelder uit Arkel wordt als een van de grootste redenen voor het succes van het team van trainer Xavi gezien. "Niemand heeft het nog over het verkopen van De Jong", zo valt er onder meer te lezen.

Barcelona greep gisteren de 26e landstitel in de clubgeschiedenis dankzij een overwinning bij Espanyol. De Jong kwam niet tot scoren, maar speelde wel een prima wedstrijd en kreeg lof toegezwaaid. In Mundo Deportivo werd de Oranje-international tot 'dirigent van het orkest van Barcelona' bestempeld, samen met Pedri. "Dit klinkt net zo goed als in Xavi's beste jaren als speler. Frenkie de Jong was een uitblinker, samen met Pedri, Balde, Lewandowski en Koundé."

Marca beoordeelde het hele seizoen van Barcelona en van De Jong in het bijzonder. Zij loven het passende belang van de voormalig Ajacied, die dit seizoen maar liefst 1702 succesvolle passes gaf, en geven hem een 8. "Het begin van het seizoen was lastig door de transfergeruchten die rond hem speelden, maar dankzij zijn geweldige persoonlijkheid heeft hij zich hersteld", zo valt er te lezen. "Het seizoensslot van De Jong was van buitengewoon niveau. Niemand heeft het meer over het verkopen van De Jong in de zomer."

Ook AS ziet in De Jong een belangrijk onderdeel van het kampioenselftal. Zij benadrukken vooral de fysieke kwaliteiten van de spelmaker. "Aan het begin van het seizoen moest Barcelona niets van hem hebben, want hij moest en zou naar Manchester United gaan en bleef dus op de bank zitten. Vanaf september kwam hij in het elftal, begon hij goed te spelen en zorgde hij voor ruimte op het middenveld. De Jong is een heel belangrijk element voor deze titel geweest."