‘Spaanse media weten het zeker: Barça heeft opvolger Busquets al in het vizier’

Vrijdag, 12 mei 2023 om 11:05 • Wessel Antes • Laatste update: 12:13

Diverse Spaanse media weten wie Barcelona wil als opvolger van Sergio Busquets: Martín Zubimendi. De 24-jarige middenvelder van Real Sociedad staat al langere tijd op de radar in het Spotify Camp Nou, daar Xavi van hem gecharmeerd is. Zubimendi ligt tot medio 2027 vast in San Sebastian en is volgens Transfermarkt zo’n veertig miljoen euro waard. Barça zal dus de portemonnee moeten trekken om een transfer te verwezenlijken.

Bij Sociedad is Zubimendi een kind van de club. De fans van Txuri-Urdinak zijn dol op de rechtspoot, die tot dusver in 138 officiële wedstrijden uitkwam voor de club. Daarin was de controleur goed voor vier doelpunten en vijf assists. Zubimendi, die zelf eerder aangaf groot fan te zijn van Busquets, heeft volgens Spaanse media een afkoopclausule van zestig miljoen euro in zijn contract staan. De verwachting is dat die optie gelicht moet worden door Barcelona om Zubimendi naar Catalonië te halen.

Guido Rodríguez (Real Betis) en Sofyan Amrabat (Fiorentina) zijn goedkopere opties op het lijstje van Barcelona. Laatstgenoemde gaat komende zomer zijn laatste contractjaar in, al heeft i Viola een eenzijdige optie om daar nog een jaar aan toe te voegen. De 26-jarige Huizenaar zou zelf graag vertrekken uit Florence. De 29-jarige Rodríguez is een wat meer ervaren optie. De WK-winnaar heeft in Sevilla nog een contract tot medio 2024. Volgens Transfermarkt is hij zo’n 28 miljoen euro waard, terwijl Amrabat 25 miljoen euro zou moeten kosten.

Het vertrek van Busquets

Afgelopen dinsdag maakte Barcelona kenbaar dat clublegende Busquets komende zomer vertrekt, na maar liefst 719 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Blaugrana. Javier Tebas, de president van LaLiga, deed donderdag een opvallende uitspraak. “Het vertrek van Busquets is het begin van de eventuele terugkeer van Lionel Messi naar Barcelona, maar er is nog een lange weg te gaan. Ik heb nog altijd geen toestemming gegeven, het gaat erom dat de financiën kloppen.” Het lijkt erop dat Messi zijn carrière gaat vervolgen in Saudi-Arabië, waar hij bij Al-Hilal maar liefst vierhonderd miljoen euro per jaar kan gaan verdienen. Jorge Messi, de vader van de 35-jarige Argentijn, hamert er echter op dat de sterspeler van Paris Saint-Germain pas na het seizoen beslist over zijn toekomst.