Spaanse media vol enthousiasme over uitblinkende Antony: ‘Hij past perfect in het shirt’

Zondagavond won Real Betis uit bij Girona, de nummer zestien van de LaLiga. De ploeg van Antony begon sterk aan het duel en stond met de rust al 0-3 voor. In de tweede helft was los Verdiblancos minder effectief en kregen ze nog een tegendoelpunt om de oren. De eindstand kwam hiermee dan op 1-3. De Spaanse media zijn lovend over de prestaties van Betis en Antony.

Antony beleeft sinds zijn komst in Sevilla een topseizoen. De Braziliaan was al betrokken bij acht doelpunten dit seizoen, waarvan vier zelf gemaakt en vier assists. Dit waren al meer doelpunten dan zijn laatste anderhalve seizoen bij Manchester United.

AS is erg te spreken over het duo Isco en Antony. De twee zijn een belangrijke schakel voor de club uit Sevilla en zijn al betrokken bij vele doelpunten. “Ze zoeken elkaar en vinden elkaar. Zij maken het verschil voor Real Betis dat streeft om Champions League te halen.”

Sport is ervan overtuigd dat de voormalig Ajacied een fundamenteel onderdeel is van de goede resultaten van Betis. “Hij is beslissend in de laatste meters voor het doel en een nachtmerrie voor menig verdediger. Hij past perfect in het groen-witte shirt.”

Ook meldt de krant dat een langer verblijf voor Antony in Sevilla lastig zal worden. Manchester United wil winst op de Braziliaan maken. Hij kwam voor 100 miljoen euro over van Ajax en Real Betis kan dit natuurlijk niet betalen. Wel zal er gepraat worden over nog een verhuurperiode van een jaar.

Voor Real Betis betekent de overwinning nu de zesde plek op de ranglijst. Met 51 punten uit 32 wedstrijden bedraagt het gat naar Villarreal op plek 5 maar 1 punt. Zij hebben echter wel een wedstrijd minder gespeeld. Girona staat momenteel zestiende en nog maar drie punten boven de degradatiestreep.