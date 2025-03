Spaanse media trekken allemaal dezelfde conclusie over Frenkie de Jong na FC Barcelona - Girona

De Spaanse pers is opnieuw diep onder de indruk van Frenkie de Jong. De middenvelder van FC Barcelona ‘heerste’ op het middenveld tegen Girona, dat met 4-1 verslagen werd. De Jong was onder meer belangrijk bij de 3-1 van Lewandowski, die de Oranje-international op fraaie wijze bediende.

Barcelona had het in eigen huis erg zwaar tegen Girona, dat de wedstrijd even spannend maakte dankzij een fraaie treffer van Arnaut Danjuma. Hij werd overigens bediend door landgenoot Daley Blind. Na ruim een uur spelen kwam De Jong binnen de lijnen voor Gavi, en vanaf dat moment had Barcelona volledige controle.

Na afloop zijn de Spaanse media allemaal lovend over de invalbeurt van De Jong, die uiteindelijk een half uur meespeelde. “De Jong kwam met frisse benen in de ploeg en hij was de sleutel die het slot definitief op slot deed”, zo omschrijft Mundo Deportivo het optreden van de Nederlander in het wedstrijdverslag.

Ook Sport zag het besluit van Hansi Flick om De Jong in te brengen als kantelpunt voor Barcelona. “Frenkie zorgde iedere keer voor de oplossing en creativiteit. Hij had de juiste instelling om Barcelona aan het aanvallen te krijgen en hij leverde de aanvoer in de laatste fase.”

De Sevillaanse krant El Desmarque maakt in zijn spelersbeoordelingen eveneens duidelijk dat De Jong een belangrijke rol speelde bij het binnenhalen van de zege. “Hij leverde een goede assist op Lewandowski, die de derde van Barça aantekende.”

“Hij had volledige controle in de laatste fase van de aanval en hij leverde een goede assist op Lewandowski”, voegt Marca eraan toe. “In de slotfase ging hij iets verdedigender spelen, samen met Pedri.”

Dankzij de overwinning op Girona heeft Barcelona de voorsprong op Real Madrid weer hersteld tot drie punten. In LaLiga zijn er nog negen speelronden te gaan en half mei staat er nog een Clásico op het programma.