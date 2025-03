Spaanse media ontdekken unaniem ‘nieuwe ster’ na Nederland - Spanje

De Spaanse media hebben een ‘nieuwe ster’ ontdekt in de kwartfinale van het Nations League-duel tussen Nederland en Spanje. Wegens blessureleed bij Pau Cubarsí kwam Dean Huijsen al voor rust binnen de lijnen bij de Spanjaarden en hij liet direct een onuitwisbare indruk achter. “De diefstal van de eeuw”, noemt Marca het zelfs.

Met de ‘diefstal van de eeuw’ doelt de Madrileense sportkrant op de keuze van Huijsen om zijn interlands voor Spanje te spelen, en niet voor Nederland. De Spaanse media zijn daags na het 2-2 gelijkspel tussen het Nederlands elftal en de ploeg van Luis de la Fuente erg blij met het besluit van Huijsen.

“Er is een nieuwe ster geboren voor Spanje”, zo klinkt de kop boven een column van Marca. “Ondanks de fluitconcerten bracht niemand hem van de wijs. Hij bleef zijn spelletje spelen en toonde veel kwaliteit.”

In het spelersrapport kreeg Huijsen een 8 van dezelfde sportkrant. “Hij stond steeds goed gepositioneerd en sprong in waar Memphis Depay een gat zocht. “Hij speelt de bal met veel gemak rond en vindt zijn ploeggenoten makkelijk. Huijsen toonde veel persoonlijkheid.”

“Hij had een groots antwoord op de fluitconcerten in De Kuip”, zo oordeelt AS. “Hij pakte weliswaar geel, maar hij herpakte zich uitstekend. Het lijkt erop dat hij in de basis gaat staan in de return. De verdediger speelde met veel vertrouwen. Dusdanig veel vertrouwen dat hij nog van grote afstand probeerde te scoren.”

Mundo Deportivo zag eveneens een sterke Huijsen, die ondanks de fluitconcerten ‘op de been bleef’. Van El Desmarque krijgt Huijsen een 6, na Nico Williams (8) het hoogste cijfer van de selectie. “Hij toonde veel persoonlijkheid en verving Cubarsí op uitstekende wijze.”

Sport noemt Huijsen een ‘diamant die al begint te glanzen voor Spanje’. “Wie had gedacht dat een van de beste spelers tegen Nederland Dean Huijsen zou zijn? Hij liet menigeen de mond openvallen met zijn debuut”, aldus de Catalaanse sportkrant.