Spaanse media onder de indruk van Oranje-international: 'Hij was een plaag voor Spanje'

Donderdagavond speelde Nederland in De Kuip met 2-2 gelijk tegen regerend Europees kampioen Spanje. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman liet de overwinning in de laatste minuut door de vingers glippen door een doelpunt van Mikel Merino. De Spaanse media richten zich een dag na de wedstrijd vooral op het debuut van Dean Huijsen, de sterke prestatie van Jeremie Frimpong en de zwaktes van hun eigen team.

Marca noemt het selecteren van Huijsen voor Spanje de ‘roof van de eeuw’. De in Amsterdam geboren Spaanse international viel na 41 minuten in voor de geblesseerde Pau Cubarsí. “Door een sterke verdedigingslinie naast hem en een sterke persoonlijkheid kon hij zich profileren als de leider van de Spaanse verdediging.”

AS is in het wedstrijdverslag erg positief over Frimpong. De 24-jarige flankspeler, die als rechtsbuiten begon, maakte veel indruk en gaf een assist bij het doelpunt van Tijjani Reijnders. “Frimpong bepaalde het tempo van de wedstrijd. Hij tikte Marc Cucurella helemaal gek.”

Ook is de krant positief over Frenkie de Jong. “Na de 1-1 kreeg elke speler een boost en dat zag je aan Frenkie. Met elke actie die hij maakte, blonk hij uit. Hetzelfde geldt voor Cody Gakpo.”

Mundo Deportivo miste de juiste mentaliteit bij de Spaanse spelers. “Dani Olmo was de enige die speelde als een kampioen. Jammer dat de rest van het team hem niet hielp. Nederland geloofde in zichzelf en hierdoor verloor Spanje terrein.”

Sport verbaasde zich over hoe Nederland de wedstrijd liet kantelen. “Na de kopbal van Álvaro Morata op de paal zagen we een heel ander Nederland. De Jong begon de wedstrijd te domineren en Frimpong zorgde voor enorm veel gevaar aan de zijkant. Hier kwam dan ook een goal uit. Gakpo was beter dan Pedro Porro en zo was Frimpong ook beter dan Cucurella.”

De return is zondag om 20.45 uur. Nederland zal dan in Estadio Mestalla in Valencia proberen een plek in de halve finale van de Nations League te bemachtigen.