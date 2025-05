Spaanse media kwijlen van Antony na halve finale Conference League en willen ultieme beloning zien voor aanvaller van Real Betis

Antony heeft donderdagavond grote indruk gemaakt bij Real Betis in de halve finale van de Conference League. Na verlenging schakelden de groen-witten Fiorentina uit (2-2, 3-4 over twee wedstrijden). De Braziliaan was het absolute goudhaantje, zo zagen ook de landelijke media.

In het heenduel had Antony zich al doen gelden door een van de twee Sevillaanse treffers voor zijn rekening te nemen. Dat kunstje deed hij deze week naadloos over door een vrije trap prachtig in de verre hoek te plaatsen. Tel er een assist bij op en je hebt een Man van de Wedstrijd gevonden.

Het Spaanse AS zag Antony ‘schitteren’ en genoot vooral van diens vrije schop. “Hij nam de vrije trap voor zijn rekening en wist dat dit zijn moment was.”

“Antony vergiste zich niet en vertoonde zijn geïnspireerde linkerbeen, waarmee hij een niet te stoppen raket richting David de Gea afvuurde”, spreekt de sportkrant vol superlatieven. “Daarmee was het groen-witte feest van start.”

Mundo Deportivo was eveneens goed te spreken over het doelpunt van Antony, dat als ‘meesterlijk’ wordt omschreven. “Antony was zeer scherp op de rechtervleugel.”

De Spaanse tak van GOAL houdt het minder voorzichtig. “De show werd opnieuw gestolen door Antony, die zijn vaardigheden liet zien met een spectaculaire directe vrije trap.” De baltovenaar krijgt een 7,5 voor zijn optreden.

De Sevilaanse sportkrant Estadio Deportivo concludeert dat Antony de geschiedenis heeft veranderd en ziet genoeg redenen om een standbeeld te bouwen voor de huurling van Manchester United. “Hij was veruit de beste van de zeer lange wedstrijd.”

Op 28 mei wacht voor Antony en Betis de finale van de Conference League. In het Poolse Wroclaw is Chelsea de loodzware tegenstander.